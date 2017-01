Le prochain film de l'épopée "Star Wars" s'intitulera... "The Last Jedi"

Les rumeurs ont circulé. Et le compte Twitter officiel de la saga Star Wars a tranché: le prochain volet de la série de films s’intitulera The Last Jedi ("le dernier Jedi" en français).

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq — Star Wars (@starwars) 23 janvier 2017

Les fans de la "guerre des étoiles" et les observateurs vont maintenant pouvoir décortiquer le sens de ce choix de titre. Qui est en effet ce "dernier Jedi"? Le tweet posté semble là aussi apporté une réponse à la question qui ne manque pas de se poser: le film est en effet présenté comme "le prochain chapitre de la saga Skywalker". Ce Star Wars VIII devrait donc se concentrer sur l’histoire de la famille emblématique qui anime tous les volets de l’épopée sans doute la plus connue de l’histoire du cinéma.

Le film sera réalisé par Rian Johnson (qui avait déjà réalisé Rogue One). Il devrait reprendre la trame de la saga là où elle s’était arrêtée dans le précédent épisode lorsque Luke Skywalker récupère son sabre laser. Ce qui conforte d’ailleurs un peu plus l’idée qu’il sera bel et bien le "dernier Jedi".

Détail qui a marqué les fans dans le tweet officiel: les caractère du titre "Star Wars" sur l'image accompagnant le message sont de couleur rouge sang. Une première dont le sens (s’il y en a un) n’a pas été révélé. Le film va-t-il s’avérer particulièrement tragique pour ses personnages? La réponse sur les écrans le 15 décembre prochain. Les premières images, elles, devraient être dévoilées au printemps.