"Les Animaux Fantastiques": un premier teaser assez mystérieux pour "Les Crimes de Grindelwald" (vidéo)

L'épisode 2 du film Les Animaux Fantastiques a enfin son premier teaser. Ce dernier a été dévoilé ce mardi 13 par la production du film.

La très courte vidéo est très énigmatique pour les fans du film qui attendent avec impatience la sortie du second long-métrage de la saga: Les Crimes de Grindelwald.

En effet, ni Eddie Redmayne (Norbert Dragonneau) ou encore Johnny Depp (Gellert Grindelwald) n'apparaissent dans la vidéo, de quoi laisser les fans un peu sur leur faim. "Préparez vos baguettes", annonce le teaser qui n'est disponible qu'en anglais pour l'instant.

Get your #WandsReady. The Wizarding World journey continues with #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald Teaser Trailer on Tuesday, March 13. https://t.co/V7CDXAvHmv pic.twitter.com/1ahcSS12zj

