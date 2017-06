Les jumeaux d'Amal et George Clooney sont nés: et leurs prénoms sont…

C'est une nouvelle vie qui s'annonce. L'acteur américain George Clooney, 56 ans, et son épouse Amal, avocate de 39 ans, ont accueilli ce mardi 6 au matin à Londres leurs jumeaux, qui sont leurs premiers enfants. Une fille et un garçon. Et le mystère autour des prénoms n'a pas duré longtemps puisque le porte-parole du célèbre couple a révélé l'information quelques heures après la naissance. Les petits Clooney juniors s'appellent Ella et Alexander.

"Ella, Alexander et Amal se portent bien. Tout le monde est heureux" a confié la même source au média américain ET Online. Sur le ton de l'humour, cet homme a aussi dit que George Clooney "était sous sédatif" et qu'il aurait "besoin de quelques jours pour se remettre de ses émotions". L'acteur, qui était donc bien aux côtés de sa femme pour ce moment important de leur vie, avait annulé différentes obligations professionnelles pour ne rien rater de la naissance de ses enfants.

Si la rumeur de la grossesse d'Amal Clooney avait duré quelques temps, les informations sur la date de l'accouchement et le sexe des enfants étaient ensuite parues au grand jour d'un coup d'un seul en mars. George Clooney avait cependant voulu garder un certain suspense autour des prénoms de ses chérubins. Il avait même plaisanté une fois, déclarant qu'Amal ne voulait pas qu'il appelle ses bébés Casa et Amigos. Il avait aussi émis quelques craintes à l'idée d'accueillir deux enfants dans sa vie, mais avait assuré se réjouir de ce qui lui arrivait: "Je ne sais pas comment on intègre ça. Mais ça m'enchante. Ca sera génial".