"Les mystères de l'amour": l'acteur Edouard Valette est mort

Triste nouvelle pour le cinéma français. Agé de 38 ans, l'acteur Edouard Valette, notamment connu pour son rôle dans Les mystères de l'amour (TMC), est décédé vendredi 8 des suites d'un cancer du pancréas. Un choc pour ses fans qui étaient au courant de ses problèmes de santé mais qui ne pensaient pas que le combat allait se terminer si rapidement. Pour rappel, c'est pendant l'été, via un post Facebook, que le comédien avait annoncé la récidive de sa maladie. "Sachez que ma foi me permet de ressentir le bienfait de vos prières quelque soit vos religions et vos croyances", avait-il notamment écrit.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui lui ont rendu hommage, à commencer par Bruno Guillon. "Triste d'apprendre la disparition d'Edouard Valette ... tendres pensées à sa famille et ses proches, repose en paix l'ami", a écrit l'animateur radio sur son compte Instagram. Même chose du côté de l'animateur Miko: "grosse pensée pour la famille du poto Édouard Valette qui nous a quitté beaucoup trop tôt".

Inconnu par certains, Edouard Valette a été formé au Cours Florent et a fait plusieurs apparitions dans les saisons 9 et 10 de la série Les mystères de l'amour où il jouait le rôle d'un jeune homme éperdument amoureux de la petite sœur d'Hélène, Chloé. Egalement humoriste, il a séduit le public en 2014 lors de l'émission On ne demande qu'à en rire, diffusée sur France 2. Au cours de sa carrière, il a aussi collaboré avec Cauet, Camille Combal mais aussi Anthony Kavanagh, à la radio comme à la télévision. Lors de son dernier post Facebook publié pendant les vacances d'été, il avait tenu à adresser un message à tous ses followers: "amusez-vous, profitez de la vie, aimez là et aimez vous… Love".

Selon l'Institut national du cancer, les symptômes d'un cancer du pancréas apparaissent le plus souvent tardivement, lorsque la tumeur s'est développée en dehors du pancréas. "La plupart du temps le développement d'une tumeur du pancréas se manifeste par des douleurs fortes et persistantes derrière l'estomac ou au niveau du dos", a écrit l'organisme sur son site Internet précisant que des troubles de la digestion peuvent également survenir (perte d'appétit, difficultés à digérer, nausées).