"Les Tuche 3"- Bande-annonce: les premières images de la famille qui s'installe... à l'Elysée (vidéo)

Ils ont gagné au loto et sont partis à la conquête de Monaco. Puis, ils sont partis à la conquête de l'Amérique. Et dans le troisième volet, toujours réalisé par Olivier Barroux, ce sera ni plus ni moins à l'Elysée que la famille Tuche va devoir se frotter. C'est en tout cas ce que montre la première bande-annonce dévoilée ce lundi 11, pour faire la promotion de Les Tuche 3. Ce troisième film sortira sur les écrans le 31 janvier 2018 (bien qu'annoncé initialement le 7 février).

Comment Jeff Tuche, incarné par Jean-Paul Rouve, s'est-il retrouvé dans cette situation? D'après les premiers connus du scénario, le père de famille découvre avec tristesse que le TGV qu'il espérait voir s'arrêter dans sa commune imaginaire de Bouzolles, ne fait que passer sans marquer l'arrêt. S'énervant de ne pouvoir contacter le président de la République pour lui expliquer tout l'intérêt qu'aurait la ligne à grande vitesse de s'arrêter dans le village, il décide de se présenter au scrutin. Et l'emporte (avec 57% des voix…)

Il va donc se retrouver au cœur du pouvoir hexagonal, en amenant sa "touche" personnelle, faite de gaffes, d'inconscience des enjeux, et d'une pointe de chance qui, dans les deux premiers épisodes de la série de films, lui permettait de retomber sur ses pattes.

Au casting de ce prochain film, la fine équipe des Tuche est toujours au rendez-vous. Jean-Paul Rouve donc, mais aussi Isabelle Nanty, Claire Nadeau dans le rôle de "Mamie Suze", et les trois enfants Sarah Stern, Théo Fernandez et Pierre Lottin. Les premières images de la bande-annonce semblent montrer en tout cas que les principaux gags reposent surtout sur le caractère spontané et un brin ahuri de Jeff Tuche, sous les lambris de la République.