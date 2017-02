"Love Actually" aura une suite, 14 ans après

Love Actually aura une suite. Richard Curtis a annoncé mercredi 15 qu'un second volet du film serait diffusé sur NBC, une chaîne américaine, et la BBC. Il a d'ores et déjà indiqué que ce serait un court-métrage dans lequel on pourrait apprendre ce qu'étaient devenus les personnages emblématiques du film culte.

Le nom de ce second volet a été dévoilé: Red Nose Day Actually. En effet, le court-métrage aura une portée caritative: Red Nose Day est une association qui récolte chaque année des fonds pour les enfants malades. Une soirée spéciale est organisée tous les ans en direct à la télévision pour appeler aux dons. Red Nose Day Actually sera retransmis lors de cette soirée, le 24 mars prochain au Royaume-Uni sur la BBC One et le 25 mai aux Etats-Unis sur NBC.

Sur le site de l'association, Richard Curtis fait durer le suspense: "je n'aurai jamais rêvé d'écrire une suite à Love Actually, mais j'ai pensé que ce serait drôle de voir en dix minutes où tout le monde en était. Qui a le mieux vieilli? C'est une grande question... est-ce Liam?"

Les acteurs principaux ont déjà répondu présent pour cette deuxième expérience, on retrouvera donc Liam Neeson, le veuf qui s'occupait du jeune fils de sa femme, Thomas Brodie-Sangster, le petit garçon qui a dû bien grandir depuis le premier film, Hugh Grant, le premier ministre le plus amusant que le Royaume-Uni ait connu, et sa secrétaire un peu maladroite, interprétée par Martine McCutcheon.

Keira Knightley, Colin Firth, Bill Nighy, Lucia Moniz, Olivia Olson, Rowan Atkinson et Marcus Brigstocke seront aussi de la partie.

Mais on ne sait toujours pas si Emma Thompson fera partie du casting. En effet, son personnage partageait sa vie à l'écran avec Harry, interprété par Alan Rickman. Mais l'acteur est décédé en janvier 2016.