Marlene Dietrich: icône glamour, chanteuse et militante antinazie (vidéo)

Elle fait partie de ces icônes que même ceux qui n'ont vu aucun des films ou entendu une de ses chansons connaissent. Marie Magdalene Dietrich alias Marlene Dietrich est né le 27 décembre 1901. Elle aurait eu 116 ans ce mercredi, anniversaire célébré par Google dans son Doodle du jour.

Actrice, chanteuse, incarnation du glamour et de la sensualité dans les années 1930, Allemande francophile devenue américaine et antinazie des premières heures, Marlene Dietrich avait de nombreuses facettes dont chacune fascine.

Son magnétisme attireront les plus grands réalisateurs de son époque, à commencer par Josef von Sternberg qui en fera un monument de sensualité dans L'Ange bleu en1930, énorme succès en Europe, puis dans Coeurs brûlés la même année. Un mythe est né, qui sera entretenu tout au long de sa vie qui restera celle d'une célibataire malgré un mariage, très libre. Même Jean Gabin n'obtiendra pas sa main.

Après avoir enchaîné les rôles glamours et un bref passage à vide, elle montrera son ambivalence dans des rôles comiques comme Femme ou Démon de George Marshall en 1939. Ce sera son nouveau style dans les années 1940, avant qu'elle ne se tourne de plus en plus vers la chanson.

Lili Marleen, interprété parMarlene Dietrich

L'icône reste également célèbre pour avoir pris position dès le début des années 1930 contre le parti nazi, encore jeune. Lorsque Hitler arrivera au pouvoir, elle refusera de se plier à la censure et partira pour les Etats-Unis. Devenue citoyenne américaine en 1939, elle participera à l'effort de guerre en allant chanter pour les soldats alliés, au risque d'être considérée comme une traîtresse dans son pays d'origine. Marlene Dietrich est morte en 1992 à Paris où elle avait décidé de passer ses dernières années.