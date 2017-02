Mel Gibson pressenti pour réaliser "Suicide Squad 2"

Tu ne tueras point, sorti fin 2016, a certainement relancé Mel Gibson à Hollywood. Il fait actuellement l'objet de nombreuses propositions comme un rôle dans la suite de Very Bad Dads ou encore dans le thriller Dragged Across Concrete réalisé par S. Craig Zahler.

En plus d'avoir été salué par le public et la critique, son dernier film a été nommé six fois aux Oscars 2017 mais surtout il permettra peut-être à Mel Gibson de réaliser Suicide Squad 2.

En effet, selon The Hollywood Reporter, le réalisateur aurait été approché par les studios Warner Bros pour mettre en scène le futur blockbuster.

Une bonne nouvelle pour la star qui suite à des déboires très médiatisés, violences conjugales, problèmes d'alcool et même des injures antisémites, avait dû se retirer du monde du cinéma entre 2004 et 2010.

Mais aussi une surprise pour le public qui pensait que David Ayer allait être légitimement choisi pour réaliser le film: il avait mis en scène le premier volet qui avait rencontré un franc succès malgré un scénario jugé un peu bancale. C'est peut-être pour cela que la production cherche un nouveau visage pour mener le projet.

Toujours selon The Hollywood Reporter, Mel Gibson n'aurait pas encore accepté la proposition et d'autres réalisateurs auraient été approchés comme Daniel Espinosa (Enfant 44) ou Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland).

Toute la bande de "super méchants" de Suicide Squad 2 reviendra normalement en 2018.

Gotham City Sirens, un spin-off sur Harley Quinn (interprétée par Margot Robbie) avec Catwoman et Poison Ivy, réalisé par David Ayer, sortira lui aussi en 2018.