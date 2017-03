Mimie Mathy, récemment hospitalisée, rassure ses fans après des rumeurs de paralysie

Les fans s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles. Mais Mimie Mathy a tenu à les rassurer: elle va bien, après son hospitalisation et l'opération chirurgicale pratiquée sur son dos pour la soulager d'une hernie discale. Dans une interview accordée au magazine Télé Star, celle que le public connaît principalement comme Jospéhine, ange gardien, et une figure de la troupe des enfoirés, assure remonter la pente.

Retour en janvier 2017: Mimie Mathy, qui enchaînait les représentations et les événements promotionnels pour les Enfoirés annonce qu'elle ne sera pas de la prochaine tournée.Elle expliquait souffrir d'une hernie discale et devoir passer par la case chirurgie pour corriger le problème. Or, depuis cette annonce, c'était le silence radio.

Le magazine Ici Paris, amateur de Unes frappantes, annonçait même que les choses avaient très mal tourné pour la comédienne et qu'elle était dorénavant "à la limite de la paralysie". L'actrice qui fêtera ses 60 ans en juillet a décidé de sortir du silence et de rétablir sa vérité: elle va très bien!

"J'ai eu raison de faire cette opération, entre les mains d'un chirurgien magique (...) Aujourd'hui, je suis en rééducation intensive et depuis l'atelier Fugain, je n'avais jamais fait autant de sport" explique celle qui est déjà apparu dans 84 téléfilms de la série des Joséphine… et ne devrait pas s'arrêter là. Elle assure en effet que les tournages vont reprendre en avril si tout se déroule comme prévu côté rééducation. Elle envisage même de faire son retour sur la scène pour 2018, sans en dire plus: "Pour l'instant rien de précis, je cherche".