Mort de Mireille Darc – Alain Delon au bord du gouffre: "Elle était la femme de ma vie"

Mireille Darc est décédée lundi 28 à l'âge de 79 ans, succombant à la maladie cardiaque dont elle était atteinte depuis sa naissance, et qui l'a empêchée d'avoir des enfants. Elle laisse derrière elle son époux, Pascal Desprez, qui a confié mardi 29 au matin sur les ondes de RTL être "au bord du précipice", et son grand amour de toujours, Alain Delon -qui a partagé sa vie pendant près de quinze ans- également dévasté.

L'iconique acteur français de 81 ans s'est exprimé pour la première fois depuis la mort de Mireille Darc ce mercredi 30 à Valérie Trierweiler pour Paris Match. "Ca me fait si mal" a-t-il réussi à articuler avant d'éclater en sanglots devant l'ancienne compagne de François Hollande.

Mireille Darc et Alain Delon, le roman d'une folle histoire d'amour https://t.co/zaKsqOlPRI pic.twitter.com/2Qtmp7vN7w — Paris Match (@ParisMatch) 30 août 2017

Alain Delon a aussi expliqué que c'est Pascal Desprez, qui savait son épouse et lui liés à jamais, qui l'a appelé en urgence pour qu'il vienne faire ses adieux samedi 26, et "sentir une dernière fois le souffle si léger qui reliait encore Mireille à la vie", comme il l'a lui-même décrit.

"Elle était la femme de ma vie. Nous avons été si heureux ensemble, et heureux de tout... Nous avions tout, et elle était tout pour moi. Nous étions heureux d'être acteurs tous les deux et de jouer ensemble, mais si nous avions été coiffeurs, nous aurions connu le même bonheur pourvu que nous ayons été ensemble. Elle était ma moitié. On ne se posait pas de questions, on se complétait", a ensuite clamé Alain Delon, qui a partagé avec elle l'affiche de Madly, des Seins de glace ou encore L'homme pressé.

Au bord du gouffre, Alain Delon tente de remonter la pente comme il peut. "Je me dis qu'elle ne souffre plus. (…) Aujourd’hui, je préfère avoir l’âge que j’ai plutôt que 40 ans. Je n’aurai pas beaucoup d’années à vivre sans elle, pas trop d’années à souffrir. Elle, au moins, ne souffre plus. Elle repose. Sans elle, je peux partir moi aussi".