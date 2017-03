Natalie Portman a accouché de son deuxième enfant, une petite fille

Natalie Portman retrouve depuis quelques jours le bonheur des couches, des biberons et des nuits trop courtes. Mariée au chorégraphe Benjamin Millepied, l'actrice a donné naissance le 22 février dernier à une petite fille prénommée Amalia. Selon son agent, qui s'est exprimé par le biais d'un communiqué, tout le monde va bien: ils "sont heureux et en bonne santé", a-t-il écrit. Pour celles et ceux qui l'ignorent, il s'agit du deuxième enfant du couple, déjà parent d'un petit garçon de cinq ans, Aleph.

Dernièrement, la comédienne de 35 ans s'était rendue aux Golden Globes et aux SAG Awards avec un ventre très arrondi mais avait décidé de ne pas participer à la cérémonie des Oscars, malgré sa nomination dans la catégorie "meilleure actrice" pour son rôle dans Jackie (la femme de John Kennedy). Un biopic de celle qui reste certainement la plus célèbre "first lady" de l'Histoire des Etats-Unis.

"En raison de ma grossesse, je ne pourrai pas assister aux Independent Spirit Awards (cérémonie de récompenses qui se déroule la veille des Oscars, NDLR) et aux Oscars. Je me sens si chanceuse d'être honorée parmi les autres nommés et leur souhaite le plus beau des week-ends", avait-elle écrit dans un communiqué de presse dévoilé par Holly­wood Repor­ter. Et si elle n'a pas remporté de statuette cette fois-ci, la trentenaire a tout de même reçu un très joli cadeau en ce début d'année 2017.

Pour rappel, l’actrice israélo-américaine avait déjà remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2010 pour son rôle dans Black Swan. C'est d'ailleurs lors du tournage de ce film qu'elle avait rencontré son mari. Elle sera prochainement à l'affiche de Song to Song de Terrence Malik, mais aussi de The Death and Life of John F. Donovan, le prochain long-métrage de Xavier Dolan.