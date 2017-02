Neil Fingleton, interprète de Mag le puissant dans "Game of Thrones" et Britannique le plus grand est mort à 36 ans

Des milliers de fans de Game of Thrones, l'avaient déjà vu dans une des scènes marquantes de la fin de la saison 6. Mais son visage leur était inconnu car caché par le maquillage et les prothèses. Ce n'est d'ailleurs pas sa face qui avait permis à Neil Fingleton, décédé samedi 25 à 36 ans, de percer au cinéma et dans les séries.

Il était en effet le Britannique le plus grand du monde avec ses 2,32 mètres. Un atout pour les réalisateurs de films et séries fantastiques. L'homme, qui a succombé à une insuffisance cardiaque, avait dernièrement incarné le géant Mag le Puissant, allié des sauvageons prenant d'assaut les murs de Châteaunoir et tombant au combat. La magie des effets spéciaux avait fait de lui un personnage de plus de trois mètres.

Il avait également incarné un samouraï géant dans 47 Ronin, été figurant dans X-Men: Le commencement, ou encore Jupiter Ascending, et même cascadeur dans Avengers: L'ère d'Ultron.

Il s'était aussi illustré comme sportif dans sa jeunesse. Sans surprise, c'est le basketball qui lui avait convenu et il a notamment joué dans le championnat universitaire américain, notamment avec l'équipe de North-Carolina.

Il était devenu le Britannique le plus grand en 2007, dépassant un certain Chris Greener. Mais ses 2,32 mètres le laissaient cependant très loin des records du monde. Le recordman selon le fameux Guiness Book est actuellement le Turc Sultan Kösen avec 2,51 mètres. L'homme le plus grand de tous les temps est l'américain Robert Wadlow, décédé en 1940. Il mesurait 2,72 mètres.