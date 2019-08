"Never Grow Old": le croque-mort se rebiffe (vidéo)

SORTIE CINÉ – Il y a bien longtemps, depuis Sergio Leone jusqu'au récent film de Jacques Audiard Les Frères Sisters, que les westerns ne sont plus l'apanage des réalisateurs américains. Nouvel exemple, ce mercredi 7 août sur les écrans français, avec Never Grow Old, un film sombre et angoissant du réalisateur irlandais Ivan Kavanagh.

En 1849, pendant la conquête de l'Ouest et la ruée vers l'or, quelques pionniers ont fondé sur la route de la Californie la petite ville de Garlow, "ville chrétienne" dont les habitants, pour la plupart membres d'une congrégation religieuse, ont banni l'alcool, le jeu et la prostitution. "Nous sommes un phare qui éclaire toute l'Amérique", dit le pasteur de la ville pendant la messe.

Un peu à l'écart de la ville, dans leur petite ferme à la lisière de la forêt, vit une famille tranquille: Patrick Tate (Emile Hirsch), d'origine irlandaise, sa femme Audrey (Déborah François), d'origine française, enceinte de leur troisième enfant, leur fils de 9 ans et leur fille de 6 ans. Patrick Tate est le charpentier et croque-mort de la ville. C'est un homme simple et sans histoires, qui travaille dur et rêve d’offrir une vie meilleure à sa famille, d’être propriétaire d’une maison et d’une terre, d’être respecté, de trouver sa place dans une communauté, de se sentir intégré et d’être accepté.

Mais une nuit, sous la pluie, trois chasseurs de primes débarquent à Garlow: un hors-la-loi à la gâchette facile, "Dutch" Albert (John Cusack), d'origine néerlandaise comme son nom l'indique, accompagné de ses hommes de main patibulaires, un muet à la langue coupée et un Sicilien.

Ils vont faire régner leur loi sur la ville, en rachetant le saloon, en autorisant l'alcool et les jeux de cartes, en faisant venir des prostituées, en supprimant ceux qui s'opposent à eux. D'abord la ville subit leur domination. Mais, quand il sent sa famille menacée, le croque-mort décide de se rebiffer…

"Never Grow Old": ne grandis jamais et n'intègre pas trop tôt le monde des adultes, voudrait dire le personnage principal à son fils de 9 ans, qui veut grandir très vite. Car à Garlow c'est la cupidité et la violence qui vont régner, au lieu du calme et de la solidarité.

Siixième film du réalisateur irlandais Ivan Kavanagh peu connu du grand public, ce western réaliste est un film sombre, aux images peu éclairées, à l'ambiance lourde, au suspense pesant. Les décors ne sont pas ceux des westerns classiques qui semblent souvent trop propres, mais ceux d'une ville sale, aux rues couvertes de boue et aux bâtiments sans charme. "Aucun décor n’a été construit en studio. Tous les bâtiments qu’on voit dans le film –intérieurs et extérieurs– sont de véritables bâtiments qui ont souvent été bâtis en partie avec les techniques de construction de l’époque", expliquent les producteurs. Pas besoin d'aller en Amérique: le film a été tourné dans le Connemara et au Luxembourg.

Immigration et intégration, valeurs familiales et religieuses, respect de la loi, "Rêve américain" sont les thèmes en toile de fond de ce western dont les personnages principaux sont les nouveaux Américains venus d'Europe pour construire un pays: "La plupart de ceux qui ont conquis l'Ouest américain étaient des immigrés de la première génération, issus d'Irlande, d'Allemagne, d'Italie, de France, de Suède et d'autres pays européens", explique le réalisateur. "Le film s'interroge sur le regard porté sur le Nouveau Monde par ces gens simples et pauvres pour la plupart et sur leur expérience de cette fameuse «terre de promesses»".