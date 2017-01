Nominations aux César 2017: "Elle" et Isabelle Huppert parmi les favoris

Sur fond de polémique liée à la présidence contestée de Roman Polanski, l'Académie des César dévoilera mercredi 25 les noms des réalisateurs, films et acteurs en lice pour les plus prestigieuses récompenses du cinéma français, avec Elle de Paul Verhoeven parmi les favoris.

Au total, 4.287 professionnels du 7e art ont jusqu'à ce mardi 24 à minuit pour choisir leurs coups de cœur de 2016 parmi une longue liste de films, dont 220 éligibles au César du meilleur film. La remise des statuettes créées par le sculpteur César, qui récompensent les gagnants, aura lieu le 24 février à Paris. Les nominations, soit cinq ou sept noms par catégorie, seront dévoilées lors d'une conférence de presse mercredi matin au Fouquet's à Paris.

Elles interviennent alors que le choix, pour présider la cérémonie, de Roman Polanski, 83 ans, accusé d'un viol dans les années 70 aux Etats-Unis, a suscité un appel au boycott sur les réseaux sociaux, un tollé chez des associations féministes et a été condamné par la ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol.

Pour accentuer la pression, les mouvements féministes ont appelé dans un communiqué à un rassemblement mercredi matin devant le Fouquet's pour "redire leur colère" et "appeler les invité(E)s de la cérémonie à boycotter les César 2017". "L'objectif c'est de dénoncer le choix de l'Académie des César et de réveiller aussi la profession", a indiqué à l'AFP Alice Coffin, coordinatrice de la manifestation et membre du groupe féministe La Barbe.

L'Académie des César, présidée par Alain Terzian, n'a jusqu'ici pas réagi. La ministre de la Culture Audrey Azoulay, elle, s'est abstenue de critiquer le choix du réalisateur multirécompensé du Pianiste, louant un "cinéaste de très grand talent".

L'an dernier, c'est Fatima de Philippe Faucon, portrait touchant d'une femme de ménage maghrébine, qui avait reçu le César du meilleur film. Les prix d'interprétation étaient revenus à Catherine Frot dans Marguerite de Xavier Giannoli et à Vincent Lindon dans La loi du marché de Stéphane Brizé.

Cette année, plusieurs films sont attendus. Parmi eux, Elle de Paul Verhoeven, thriller subversif dans lequel une femme violée qui se met à traquer son agresseur figure en bonne place. Il a déjà été récompensé par le Golden Globe du meilleur film étranger et de la meilleure actrice pour Isabelle Huppert.

Une vie de Stéphane Brizé, adaptation délicate de la nouvelle éponyme de Maupassant, Frantz de François Ozon, drame sentimental se déroulant au lendemain de la guerre de 14-18, Rester vertical d'Alain Guiraudie, film cru et onirique dans la France rurale, ou encore Ma Loute de Bruno Dumont, fantaisie tragi-comique dans le Nord, pourraient aussi figurer dans la liste.

Pour le titre de meilleur actrice, les votants devraient retenir l'éternelle Isabelle Huppert dans Elle, treize fois nommée comme meilleure actrice et récompensée une seule fois (La Cérémonie).

Marion Cotillard, déjà couronnée en 2008 pour La Môme, pourrait être nommée pour son rôle d'amoureuse passionnée dans Mal de pierres de Nicole Garcia ou de belle-soeur maladroite dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan.

Le choix des votants pourrait aussi se porter sur Judith Chemla, intense dans son rôle de femme déçue dans Une vie, sur Virginie Efira en avocate au bord de la crise de nerfs dans Victoria de Justine Triet, ou sur la Danoise Sidse Babett Knudsen en Irène Frachon combative dans La Fille de Brest d'Emmanuelle Bercot.

Le trophée du meilleur acteur pourrait être notamment disputé par l'acteur fétiche de la Nouvelle Vague Jean-Pierre Léaud, en Roi Soleil agonisant dans La Mort de Louis XIV, et par Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde.

Omar Sy pourrait aussi concourir pour Chocolat de Roschdy Zem, Nicolas Duvauchelle pour Je ne suis pas un salaud d'Emmanuel Finkiel ou Gérard Depardieu pour The End de Guillaume Nicloux.

Une fois les nommés annoncés, les professionnels auront un peu plus de quatre semaines pour choisir les vainqueurs, lors d'un second tour de scrutin.