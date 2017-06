"Nos chers voisins": la série de TF1 arrêtée au profit d'un film

C'est officiel. Le tournage du programme court de TF1 Nos chers voisins a pris fin. La rumeur avait déjà été renforcée début juin à demi mot par certains acteurs, mais deux d'entre eux l'ont officialisée au micro de PureBreak lors du Festival de télévision de Monte-Carlo qui se tient du 16 au 20 juin.

Jean-Baptiste Shelmerdine, interprète d'Alex, et Joy Esther, alias Chloé, ont confirmé l'arrêt la série, qu'ils ont appris à l'issue du tournage du dernier épisode. "On n'était pas au courant donc on n'a pas vécu nos derniers moments. Au final on n'est pas tristes", a déclaré l'actrice.

Il s'agissait d'un secret de polichinelle, Jean-Baptiste Shelmerdine ayant posté dès le 9 juin dernier une photo du démontage des décors de la série, avec en légende "la diffusion continue, mais pour nous, vu le décor, c'est bel et bien fini... En route pour de nouvelles aventures!".

Les acteurs n'ont pas évoqué les raisons de cette décision prise après cinq saisons. Nos chers voisins affichait pourtant des audiences tout à fait respectables. Le prime organisé en décembre dernier avait réuni plus de 4 millions de téléspectateurs. A ses débuts en 2012, ils avaient même été jusqu'à 9 millions à suivre ces aventures de paliers.

Mais ce n'est pas une mort annoncée pour le concept. D'une part parce que la saison déjà tournée va bien être diffusée sur TF1, mais aussi parce qu'un long-métrage est déjà en préparation selon Jean-Baptiste Shelmerdine.

Reste à savoir si celui-ci pourra rencontrer le même succès que la série. Les adaptations de programmes courts au cinéma sont rares malgré le succès de ce format à la télévision. Le pionnier en la matière, Caméra café, n'avait pas vraiment réussi la transformation avec Espace détente puis Le Séminaire. Alexandre Astier prépare de son côté l'arrivée sur grand écran de Kaamelott.