"Lara Croft": découvrez Alicia Vikander, la sexy suédoise qui va remplacer Angelina Jolie (PHOTOS)

Voilà quinze ans que les fans de la saga Tomb Raider attendent un nouveau film. Le jeu vidéo Lara Croft: Tomb Raider, adapté à deux reprises au cinéma en 2001 et 2003, avec la très célèbre Angelina Jolie dans le rôle principal, revient en effet sur grand écran. Le tournage a débuté en janvier. Il devrait sortir en 2018. Mais, surprise, le visage de l'héroïne aura changé.

L'actrice suédoise de 28 ans Alicia Vikander a en effet été choisie pour reprendre le flambeau. En février, des photos de la jeune femme en pleine action ont fuité sur Internet et ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux. La première photo officielle a été twitté lundi 27 par Warner Bros.

Alicia Vikander as Lara Croft in the new Tomb Raider movie! pic.twitter.com/zHg05zDpq3 — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 27 mars 2017

Bien qu'un poil plus petite, plus jeune mais avec un vrai visage de guerrière, Alicia Vikander a rapidement séduit les amoureux du film. En plus de son physique ultra sexy, la jeune femme de 28 ans a impressionné du monde avec son CV d'actrice.

Elle a commencé sa carrière en 2007 dans le cinéma suédois avant d'être propulsée au rang d'actrice internationale à Hollywood en jouant dans le thriller géopolitique Le Cinquième Pouvoir. En 2015, elle enchaîne les longs métrages avec Hotell, Ex machina, Mémoires de jeunesse, Agents très spéciaux: code U.N.C.L.E etc… puis arrive 2016, l'année de la consécration.

Nommée aux Golden Globes, elle repart bredouille mais est vite consolée par l'Oscar du meilleur second rôle féminin dans The Danish Girl. C'est justement juste après ce titre qu'elle est choisie pour devenir le nouveau visage de Lara Croft, se faisant ainsi une bien belle expérience dans les films d'action. Surtout que dans le même temps elle donne le change à Matt Damon dans le dernier Jason Bourne.

Côté vie privée, Alicia Vikander est en revanche beaucoup plus discrète. Elle n'étale pas ses états d'âme sur les réseaux sociaux et s'affiche peu avec Michael Fassbender, un acteur irlandais qu'elle a épousé en 2014.