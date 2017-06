"Orange is the new black": la saison 5 démarre fort mais sans Nabilla

Les fans attendaient ce moment avec impatience. Ils peuvent maintenant se réjouir. La nouvelle saison d'Orange is the new black, une série qui raconte le quotidien des femmes de la prison de Litchfield aux Etats-Unis, vient de débarquer ce vendredi 9 sur les écrans après de longs mois d'attente. Et les nouveaux épisodes risquent de réserver de nombreuses surprises aux téléspectateurs.

Pour rappel, à la fin de la saison précédente, une arme à feu avait fait son entrée au sein de l'établissement pénitentiaire. Et l'une des détenues, Dayanara, la tenait fermement dans ses mains, braquant l'un des gardiens de la prison. La lutte contre le pouvoir sera donc l'un des grands thèmes abordés dans ces nouveaux épisodes. Ainsi, contrairement aux anciennes saisons, les prisonnières ne seront plus les unes contre les autres suite à la mort de Poussey, une détenue de la quatrième saison. Bien au contraire. Elles se soulèveront toutes ensemble contre le pouvoir.

"Cette saison parle du fait de donner la parole, d'être debout, de partager nos croyances et nos opinions, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas", a expliqué Taylor Schilling (Piper) lors d'un entretien avec la rédaction de Girls à Londres. Quant à Natasha Lyonne (Nicky), elle a confié qu'elle aimait la manière dont évoluait la série: "Ce que j'aime, c'est le fil rouge: se soulever contre l'injustice et combattre l'autorité contre l'abus de pouvoir".

En parallèle, et contrairement à ce qui avait été évoqué, Nabilla ne fera pas partie de cette nouvelle saison. Selon les informations de PureBreak, tout cela n'était qu'un coup de com' bien orchestré. Après visionnage des 13 épisodes de la saison, pas de signe de Nabilla. La bimbo, ex-star de téléréalité, n'a en effet pas vraiment joué dans Orange is the new black. "Elle a effectivement visité les plateaux de tournage et en a profité pour tourner une scène qui est en fait un bonus mais qui ne fait pas partie de la série", a confié une attachée de presse de la série.