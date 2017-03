Oscar du meilleur film attribué par erreur à "La La Land": l'organisateur de la cérémonie désigne et sanctionne les coupables

L'Académie des arts et sciences du cinéma ne rigole pas avec les erreurs. L'organisation qui remet les Oscars est encore sous le choc de la terrible bévue lors de l'annonce de l'Oscar du meilleur film qui a été accidentellement comme étant attribué à La La Land (qui était d'ailleurs le favori) avant que résonnent les mots "Il y a une erreur". Ce sera finalement Moonlight qui obtiendra la récompense suprême, alors que plusieurs membres de l'équipe de La La Land étaient en train de partager leur joie sur scène.

Après une enquête interne, l'académie a désigné les coupables de cette bévue improbable qui a fait le tour du monde, et qui a été causée non pas par une erreur de l'annonceur, mais par la remise de la mauvaise enveloppe en coulisses. Derrière cette considérable méprise, deux cadres travaillant pour le prestigieux cabinet d'audit PriceWaterhouseCoopers. Leurs noms? Brian Cullinan et Martha Ruiz. Ils se trouvaient en retrait de la scène et étaient chargés de communiquer les enveloppes fermées contenant, pour chaque catégorie, le nom de l'heureux élu. Une mission dont ils s'acquittaient, sans accroc, depuis quatre ans.

Comment deux professionnels chevronnés, habitués à l'exercice, très simple mais qui ne tolère pas la moindre erreur (la preuve…), ont-ils pu se tromper, qui plus est au moment le plus important? L'enquête interne ne l'a pas dévoilé avec exactitude. Mais le compte Twitter de Brian Cullinan montre qu'il a abondamment twitté des photos des stars en coulisses, et notamment de l'actrice Emma Stone, juste avant de remettre la mauvaise enveloppe. la piste d'un relâchement de l'attention est donc privilégiée. Les tweets ont été depuis supprimés.

L'Académie a annoncé que cet incident grave ne remettrait pas en cause sa collaboration avec PriceWaterhouseCoopers. Mais elle a publiquement prévenu: pour Brian Cullinan et Martha Ruiz, toute participation future de près ou de loin à la cérémonie des Oscars est définitivement exclue.

(Voir ci-dessous la méprise terrible au moment de la remise de l'Oscar du meilleur film)