Oscars: pendant le couac "La la land" et "Moonlight", Ryan Gosling a cru que quelque chose de grave arrivait

Personne n'a trouvé drôle le 26 février dernier que les organisateurs s'emmêlent les pinceaux lors de la cérémonie des Oscars, et annoncent vainqueur La la land comme meilleur film, avant de corriger pour sacrer Moonlight. Personne, sauf peut-être l'acteur principal de La la land, Ryan Gosling. Ce dernier, lorsque le bug a été révélé, a pouffé de rires sur la scène. Il a avoué mercredi 22 sur Entertainment Tonight qu'il avait eu cette réaction par soulagement.

En effet, la panique qui s'est emparée du public à ce moment-là était digne des plus grands faits divers. Effrayé et sans information dans un premier temps, l'acteur de 36 ans s'est imaginé le pire. "Je voyais le public commencer à paniquer dans la salle. Je pensais que quelqu'un avait été blessé, qu'il pouvait se passer quelque chose de grave, j'ai imaginé les pires scénarios dans ma tête", a-t-il expliqué. "Puis j'ai entendu +Moonlight a gagné+ et j'étais tellement soulagé que j'en ai ri".

Beau perdant, Ryan Gosling ne s'est pas montré frustré que La la land ne remporte pas la récompense (pour rappel le film n'est pas reparti sans rien puisqu'Emma Stone a eu l'Oscar de la meilleure actrice). Au contraire. Il a reconnu le bon travail effectué sur Moonlight. "J'ai travaillé plusieurs fois avec cette équipe. C'est un film révolutionnaire, qui a coûté des millions de dollars, un travail incroyable. Je suis vraiment heureux de la reconnaissance qu'ils ont reçue" a-t-il déclaré.