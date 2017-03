Angelina Jolie: l'actrice a licencié son frère, qui l'aidait à s'occuper de ses enfants

Pas facile de s'occuper de six enfants, même s'ils ont chacun une nounou qui leur est attribuée. Depuis l'annonce de son divorce d'avec Brad Pitt, Angelina Jolie avait fait appel à son frère James Haven pour l'aider dans l'éducation de ses six enfants et superviser le quotidien avec les six nourrices qui s'occupent d'eux à plein temps. Mais depuis quelques jours, ce n'est plus le cas. L'actrice de 41 ans a en effet licencié son frère selon le magazine Grazia.

Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre les enfants de Jon Voight? Selon une source proche de la famille, ce n'est pas ce qui a motivé cette "séparation". Angelina Jolie aurait pris cette décision car elle s'inquiétait pour la santé de son frère, épuisé par la situation. "Les choses ne sont pas faciles, avec le divorce de Brad et Angelina, et James a fait tout ce qu’il pouvait pour aider la famille dans cette période extrêmement difficile. (…) Il a adoré passer du temps avec eux, mais c’est un travail difficile et il est complètement à bout".

James Haven était présent au quotidien avec les nounous et les enfants. C'est lui qui gérait l'organisation, le repos des nourrices, et même les nuits. Il devait en effet être présent au cas où l'un des enfants se réveillait. Ou substituer à l'absence d'une gouvernante.

Angelina Jolie va donc devoir se débrouiller seule à présent. Mais elle pourra compter sur le soutien de Brad Pitt qui, depuis que les tensions se sont apaisées, revient peu à peu dans la vie de ses enfants.