"Pirates des Caraïbes 5": les origines de la colère de Salazar contre Jack Sparrow dans une nouvelle bande-annonce explosive (VIDEO)

Vous connaissiez un Jack Sparrow expérimenté avec un regard noir mais malicieux. Vous allez maintenant le découvrir sous ses traits juvéniles quand il n'était alors qu'un jeune pirate. Le cinquième volet de la saga Pirates des Caraïbes va sortir le 24 mai prochain au cinéma, mais ce jeudi 2 les fans ont eu le droit à une nouvelle bande-annonce ultra-explosive. Lors du Super Bowl, Disney avait déjà dévoilé de nouvelles images vertigineuses du film, donnant un peu plus d'indices sur ce à quoi allait ressembler ce cinquième opus.

Dans la nouvelle bande-annonce, on découvre pourquoi le capitaine Salazar (Javier Bardem) -le grand méchant de ce numéro- en veut tellement à Jack Sparrow, incarné par l'incontournable Johnny Depp. Leur différend remonte à fort fort longtemps. A l'époque, Jack Sparrow n'était qu'un jeune pirate, et Salazar avait horreur des pirates. Il souhaitait débarrasser la planète de cette vermine. Ce qui n'était évidemment pas du goût du petit Jack, qui a détruit les projets de son ennemi, orchestrant une énorme boucherie pour le détruire. Mais Salazar a survécu, et il veut désormais sa vengeance.

Autre personnage que l'on découvre un peu plus dans ces nouvelles images: Carina Smith, une jeune astronome jouée par Kaya Scodelario, qui a eu la mauvaise idée de s'associer au pirate déjanté pour mettre la main sur le Trident de Poséidon (dont Jack a besoin pour se débarrasser du terrible Salazar).

Dans ces 2 minutes et 24 secondes de bande-annonce, autre chose saute aux yeux: Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar ne manquera pas d'effets spéciaux. Mais ça fait le succès de ces films.

(Voir ci-dessous la nouvelle bande-annonce de Pirates des Caraïbes 5)