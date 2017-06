Pour financer un nouveau film Abdellatif Kechiche va vendre sa Palme d'or aux enchères

Après avoir gagné la Palme d'or à Cannes avec le film La Vie d'Adèle en 2013, Abdellatif Kechiche veut s'en séparer. C'est en tout cas ce qu'affirme un communiqué de sa société de production. Le réalisateur aurait besoin de financements pour son prochain film, Mektoub My Love, adapté d'un roman de François Bégaudeau et qui sera scindé en deux parties.

"Afin de réunir les fonds nécessaires pour terminer la post-production et la distribution Quat'sous (sa société de production, NDLR) vend aux enchères des souvenirs en rapport avec le travail de Kechiche", et parmi ces souvenirs la Palme d'or que le cinéaste avait reçu au Festival de Cannes en 2013 pour La Vie d'Adèle dans lequel jouaient Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos.

Le financement de la prochaine œuvre d'Abdellatif Kechiche semble compliqué: "J'avais signé avec plusieurs partenaires financiers, France Télévisions, Canal +, Pathé Films. Je m'étais engagé pour film. A l'arrivée, il y en a deux. Cela sort du cadre normal, ce qui a posé problème avec les contrats. Surtout à France Télévisions", a expliqué le réalisateur au quotidien Nice Matin. Dans le même temps, il a affirmé que c'était à cause de ce contretemps qu'il n'avait pas été présent au Festival de Cannes cette année.

La valeur de la Palme d'or n'a pas été estimée par Chopard, son fabricant. Mais elle est constituée de 118 grammes d'or de 18 carats certifiés "Fairmined", un label qui garantit la provenance d'or de mines artisanales, ainsi que d'un coussin de cristal de roche. Le bijou doit donc valoir une petite fortune.