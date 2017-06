Première bande-annonce pour "Jumanji" à la sauce Dwayne Johnson

La grande opération de recyclage des années 1990 se poursuit à Hollywood. Une première bande-annonce a en effet été mise en ligne ce jeudi 29 pour annoncer l'arrivée prochaine de l'adaptation de Jumanji, le célèbre film d'aventure mettant en scène Robbin Williams et Kirsten Dunst en 1996.

Et à la vue des deux minutes et 30 secondes de vidéo, on peut déjà dire que l'adaptation, sous-titrée Bienvenue dans la Jungle, promet une avalanche d'effet spéciaux, mais que ce devrait être la seule ressemblance avec l'original. Place à l'humour potache dont sont familiers les comédiens principaux.

Car pour remplacer l'acteur récompensé d'un Oscar et de quatre Golden Globes décédé en 2014, le réalisateur Jake Kadsan (Sex Tape, Bad Teacher) a décidé de faire appel à l'ancien catcheur Dwayne "The Rock" Johnson, à peine remis de l'adaptation d'Alerte à Malibu, et au "petit gros" comique inévitable, Jack Black.

S'ajoutent à ce casting plusieurs petits jeunes relativement peu connus du grand public. Ils incarnent un quatuor de lycéens qui, à l'occasion d'une retenue, vont découvrir le fameux Jumanji. Au risque de scandaliser les fans du premier film, il ne s'agit plus d'un jeu de société mais d'un jeu vidéo. Et ce n'est plus l'univers du jeu qui débarque dans le monde réel mais ces quatre jeunes qui sont projetés dans une jungle hostile. Cela sous la forme de leur avatar respectif, qui n'ont bien sûr rien à voir avec leur vrai personnalité.

Gros biscoteaux pour Dwayne Johnson, minishort pour la sculpturale Karen Gillan, bastons et hélicoptères de combat, on semble décidément bien loin de l'original. Réponse définitive le 20 décembre prochain dans les salles françaises.