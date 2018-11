A quoi ressemblerait "Les Bronzés 4"? Le réalisateur répond

Jeudi 22, cela fera exactement 40 ans que sortait sur les écrans Les Bronzés, le premier film d'une trilogie dont le succès lors des diffusions à la télévision ne se dément pas. A cette occasion son réalisateur, Patrice Leconte, répondait aux questions du magazine Télé Loisirs, laissant entrevoir la possibilité de produire un quatrième volet de la série.

Et selon le réalisateur, un hypothétique Les Bronzés 4 jouerait clairement la carte de l'inattendu. Après être passé par la Côte d'Ivoire, Val-d'Isère et la Sardaigne, dans différents lieux de vacances (d'où le titre), le prochain film serait plus radical. "Mon rêve secret est de faire «Les Bronzés 4» dans une maison de retraite" explique Patrice Leconte. "Et pourquoi pas faire le film entièrement en noir et blanc".

Patrice Leconte assure avoir évoqué le projet projet aux acteurs de la trilogie qui aurait plutôt bien reçu l'idée. "Ce serait comme un adieu, comme se tirer une balle dans le pied. Dans cette maison de retraite, il y aurait un ciné-club pourri avec des vieux films en 16 millimètres et ils se passeraient «Les Bronzés» par exemple. Y a plein de trucs marrants à faire. Ce serait top".

Pour l'instant cependant, aucun scénario ne serait écrit et le projet Les Bronzés 4 n'est pas officiellement sur les rails.

Après les deux premiers films en 1978 et 1979, Les Bronzés 3, amis pour la vie était sorti sur les écrans en 2006. Etrillé par la critique et jugé opportuniste, il avait pourtant dépassé la barre des 10 millions d'entrées en France et continue d'afficher des belles audiences lors de ses diffusions à la télévision. De quoi susciter probablement l'envie de sortir un quatrième volet.