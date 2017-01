"Rock'n Roll Challenge": Guillaume Canet se venge une nouvelle fois et ridiculise Marion Cotillard (VIDEO)

Cela fait maintenant plusieurs jours que Guillaume Canet et Marion Cotillard se livrent une bataille acharnée sur les réseaux sociaux à coups de photos honteuses et compromettantes. Le principe: envoyer l'image de l'autre la plus ringarde. Et pour le plus grand plaisir des internautes, l'acteur s'est une nouvelle fois vengé en publiant une photo de sa belle assez drôle. Il s'agit d'un gros plan de son visage alors qu'elle se trouve en pleine séance de massage. Il est suivi du hashtag: #Pous­sezMa­da­meOnVoitLaTête.

Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le Rock'n Roll Challenge, comme ils l'appellent, voici un petit rappel des faits. Tout a commencé lorsque Guillaume Canet a publié une photo de Marion Cotillard la bouche ouverte alors qu'elle était en train de faire une sieste dans un TGV. Dès lors, elle a répliqué en postant un cliché de lui charentaises aux pieds et bouillotes à la main. Et les tourtereaux ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Depuis, les deux acteurs du film Jeux d'enfants ont continué à se faire la guerre sur les réseaux sociaux.

Lui a ensuite riposté en publiant une photo pas très glamour sur laquelle on peut la voir rentrant d'une balade en bateau. Suite à quoi, elle a relancé la bataille avec une image de lui en caleçon, pantalon aux genoux. Reste à savoir désormais ce que Marion Cotillard a mijoté pour se venger de son compagnon farceur.

Ce petit jeu, qui fait bien rire les internautes, a lieu alors que les deux amoureux sont en pleine promotion du film Rock'n Roll qui sortira dans les salles françaises le 15 février prochain. Dans ce long-métrage, réalisé par Guillaume Canet, l'acteur de 43 ans joue son propre rôle et décide de reprendre sa vie en main lorsqu'une femme lui confie qu'il n'est plus assez rock'n roll. Et "il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage", selon Allociné.

(Voir ci-dessous la bande-annonce du film Rock'n Roll):