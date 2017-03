Et si le beau Ryan Gosling était le nouveau James Bond?

Le 25e numéro des aventures de James Bond est très attendu par les fans de la saga. Le tournage devait commencer en 2016, pour une sortie au cinéma fin 2018, mais l'emploi du temps chargé de Daniel Craig -qui incarne l'agent 007 dans les quatre derniers films (Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre)- a obligé les producteurs à modifier leurs plans. A tel point que la rumeur d'une retraite anticipée de Daniel Craig se fait de plus en plus pressante. Lui trouver un remplaçant serait même devenu la préoccupation numéro un de Sam Mendes, le réalisateur.

Les noms de Tom Hardy, Idris Elba, Damian Lewis et Tom Hiddleston ont été évoqués pour devenir le prochain visage de l'agent secret britannique le plus célèbre de la planète. Mais le favori des bookmakeurs est un Américain. Et il s'appelle Gosling, Ryan Gosling!

Les Britanniques sont très attachés à leur héros national. Ils tiennent donc à ce que ce soit un Anglais qui reprenne le flambeau. Mais la côte de Ryan Gosling a grimpé en flèche (jusqu'à 10 contre 1) depuis la cérémonie des Oscars le dimanche 26 février. C'est son attitude super cool sur la scène au moment où la terrible bourde a été commise, annonçant par erreur son film La La Land vainqueur face à Moonlight, qui a changé la donne. Ca et aussi le fait qu'il porte le costume comme personne. "Ryan Gosling a fait preuve d'un sens de l'humour et d'une prestance digne de James Bond -le plus cool de tous" s'est même exclamé William Hill, un porte-parole de chaîne de télévision américaine Bookiees.

Ryan Gosling en personne n'a pas réagi à cette nouvelle rumeur, mais ce qui est certain, c'est que les fans ne vont pas tarder à savoir qui sera le prochain visage de James Bond. Car si les producteurs du film veulent respecter les délais (diffusion fin 2018), il va bien falloir commencer à tourner.