"Star Wars VIII": une nouvelle bande-annonce dévoilée par Disney (vidéo)

Star Wars VIII: Les derniers Jedi, sortira en France le 13 décembre prochain mais Disney a bien l'intention de donner l'eau à la bouche aux fans. C'est ainsi qu'une nouvelle bande-annonce a été dévoilée lundi 9. Pleine d'action et de suspense, la vidéo a ravi les fans sur Twitter qui se sont empressés de dire tout le bien qu'ils en pensaient.

"Plus sérieusement, ce trailer est dingue. Le film va être fou. The Last Jedi sera le meilleur Star Wars", a prédit un commentateur très enthousiaste. Si son avis a été partagé par beaucoup, certains ont trouvé que Disney en avait trop montré dans les images. Les admirateurs de la série à succès auraient préféré que le dernier plan, mettant en scène Rey et Kylo Ren, ne soit pas dévoilé.

Dans le prochain long-métrage, les admirateurs de ce monde fantastique retrouveront donc ces deux personnages mais aussi Finn, interprété par John Boyega, et Luke Skywalker toujours joué par Mark Hamill. Quant à Carrie Fischer, morte des suites d'un arrêt cardiaque en décembre dernier, elle sera aussi une dernière fois de la partie dans le rôle de Leia.

Sur l'affiche rouge sang du film, l'actrice regrettée est d'ailleurs en bonne place. En plein centre de l'image, elle est entourée de tous les autres personnages. Le signe qu'encore une fois Leia Organa sera primordiale dans l'histoire, mais aussi l'occasion de lui rendre un dernier hommage.

L’affiche de #StarWars : #LesDerniersJedi a été révélée. Au cinéma le 13 décembre. pic.twitter.com/wzg0BxUPm3 — Star Wars France (@StarWarsFR) 10 octobre 2017

"Des secrets ancestraux sur la Force seront révélés ainsi que de surprenantes révélations sur le passé", promet le site officiel du film qui propose d'acheter dès ce mardi 10 des places en prévente pour voir le huitième volet en "format premium" dès le 13 décembre prochain.