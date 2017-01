Strasbourg: Guillaume Canet s'en prend aux "porcs" sur Facebook (VIDEO)

En tournée dans toute la France pour promouvoir son film Rock'n Roll, Guillaume Canet a poussé un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. Sur son compte Facebook, le comédien a publié ce vendredi 6 une vidéo humoristique dans laquelle il immortalise son passage à Strasbourg. Après avoir fait un plan sur le magasin de charcuteries "Porcus", le compagnon de Marion Cotillard a ensuite taclé les "porcs" de la ville. Pour illustrer ses propos, le comédien a montré aux internautes plusieurs gobelets et sacs vides de fast-food abandonnés sur les marches de l'église du Temple Neuf. Et ce alors qu'une poubelle se trouve à un mètre des détritus.

"Un petit exemple formidable de vie et de convivialité", a-t-il ironisé. Et d'ajouter: "et je voudrais dire à ces porcs que ce sont vraiment de gros porcs". Depuis, sa vidéo a été visionnée 464.000 fois. Très actif sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, le comédien était à Strasbourg pour l'avant-première de son dernier long-métrage qui sortira dans les salles françaises le 15 février 2017.

Dans Rock'n Roll, Guillaume Canet joue son propre rôle et décide de reprendre sa vie en main lorsqu'une femme lui confie qu'il n'est plus assez rock'n roll. Rigolo dans le film, Guillaume Canet l'est aussi dans la vraie vie. Cela fait maintenant plusieurs jours que lui et Marion Cotillard se livrent une bataille sur les réseaux sociaux à coup de photos honteuses et compromettantes. Le principe: envoyer l'image de l'autre la plus ringarde sous le hashtag #RockNRollChallenge.

Lui a par exemple posté une photo d'elle en train de dormir la bouche ouverte mais aussi un cliché sur lequel on peut la voir rentrant d'une balade en bateau. De son côté, Marion Cotillard a posté une photo de lui charentaises aux pieds et bouillotes à la main. Si les photos en ont fait rire plus d'un, certains estiment qu'il s'agit seulement d'une opération de communication.

(Voir ci-dessous la vidéo du coup de gueule de Guillaume Canet):