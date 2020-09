Sur Google, un Doodle pour l’anniversaire de Romy Schneider

La star Romy Schneider aurait eu 82 ans ce mercredi 23 septembre. Le moteur de recherche Google lui rend hommage avec son Doodle du jour.

On ne va pas dire que le dessin représentant Romy Schneider sur la page d’accueil du moteur de recherche est des plus réussis, mais comme chacun sait, c’est l’intention qui compte !

Née à Vienne, en Autriche, le 23 septembre 1938, Rosemarie Magdalena Albach obtient une reconnaissance internationale grâce à son rôle de Sissi, dans trois films. Elle a alors 20 ans, c’est l’époque où elle rencontre

Alain Delon et s’installe en France, pour devenir bien plus qu'une star, une icône du cinéma.

Alain Delon, d’ailleurs, est sorti de son silence mardi pour transmettre un message très personnel en l’honneur de celle qui fut sa fiancée, en 1959 :

« Romy aurait eu 82 ans. Une étoile ne s’éteint jamais. On va t’aimer toujours. Merci »

Soixante films vont jalonner la carrière de Romy Schneider, dont des grands classiques comme « La Piscine », « Le Vieux fusil », « L’important c’est d’aimer » ou encore « César et Rosalie ».

Mais le talent et le succès de cette actrice deux fois césarisée se doublent d’une vie personnelle compliquée par deux mariages et deux divorces houleux, des épisodes de dépressions, et un drame. En 1981, son fils David meurt accidentellement à l’âge de 14 ans.

L’année suivante, le 29 mai 1982, l’étoile s’éteint : Romy Schneider est retrouvée morte dans son appartement parisien. Elle a succombé à un excès d’alcool et de médicaments.