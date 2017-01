Tous les films Pixar sont liés entre eux, la preuve en vidéo

Nombreux sont ceux qui ne font pas attention aux petits détails lorsqu'ils regardent un film. Et pourtant, ils devraient. Car, comme l'explique Disney dans une vidéo postée sur le compte Facebook de Toy Story, tous les Pixar sont liés entre eux. Une thérie qui perdurait sur Internet depuis des années. En effet, chaque film fait allusion à un autre long métrage du géant de l'animation.

Ainsi, le petit poisson-clown Nemo est aperçu dans Monstres et Cie tandis que Rebelle fait une apparition dans Le Monde de Dory. Flash Mc Queen, le héros de Cars, est quant à lui présent dans Toy Story alors que la jeune héroïne de Vice Versa fait, elle aussi, une apparition dans Le Monde de Dory. Les internautes peuvent également se rendre compte de la présence du gros nounours rose de Toy Story 3 dans le film Là-haut. Au tout début du long-métrage, ils peuvent le voir au pied du lit d'un des personnages, pendant quelques secondes.

Ces petits clins d'œil, qui n'ont aucune incidence dans les récits, sont appelés par les anglophones les "Easter eggs" (les œufs de Pâques). Ils servent en général à rendre un hommage masqué au film d'un autre réalisateur. Cette vidéo, publiée le 15 janvier dernier, a déjà été visionnée plus de dix millions de fois sur le réseau social. Preuve que la séquence est assez déroutante.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, le studio d'animation Pixar a été racheté en 2006 par Disney pour la somme astronomique de 7,4 milliards de dollars. Et ce, pour stopper toute concurrence avec le studio d'animation qui avait signé de nombreux succès, notamment Toy Story 1 et 2 (1995 et 1999), 1001 pattes (1998) ou Le Monde de Nemo (2003). Un rachat qui a permis à Disney de régner à nouveau en maître sur l’animation.

(Voir ci-dessous la vidéo prouvant le lien entre tous les films Pixar):