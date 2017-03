Trop mignon: en pleine interview, Emma Watson s'attendrit devant des petits chatons (VIDEO)

Emma Watson est une amoureuse des chats. Surtout des tout-petits chatons trop mignons. Alors quand on lui en donne cinq à câliner tout en répondant à des questions pour une interview, l'actrice britannique, actuellement en promotion pour son film la Belle et la Bête, ne sait plus où donner de la tête.

Interrogée jeudi 16 par BuzzFeed Celeb au sujet de ses projets, de son combat pour les droits des femmes, et de sa vie de famille future, l'actrice de 26 ans née à Paris et connue pour son célèbre rôle d'Hermione Granger dans la saga Harry Potter a tout de suite annoncé la couleur à la journaliste en face d'elle: "Je fonds… Je ne sais même pas si je vais pouvoir me concentrer sur ce que vous allez dire".

Et quand elle parvient enfin à mobiliser son attention sur les questions que des fans ont envoyées, difficile d'occulter les miaulements de toutes ces adorables boules de poils, qui couvrent (presque) le son de sa voix.

Malgré le caractère fort distrayant des chatons, la jeune femme a quand même pu répondre aux sujets qui lui tenaient à cœur comme le féminisme et ce qu'elle aimerait apprendre à sa fille, si jamais un jour elle a la chance d'en avoir une.

A la fin de l'interview, comme une enfant, elle s'est exclamée: "Noooooon s'il vous plait je ne veux pas que tout ça se termine". Et pointant un chaton du doigt: "Je crois que je vais repartir avec ce petit gars". Pour finir, Emma Watson a tenu à faire un clin d'œil à l'association Best Friends Society, qui prend soin des animaux aux Etats-Unis.

