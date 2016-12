Décès de l'écrivain et académicien Michel Déon à l'âge de 97 ans

L'écrivain et académicien Michel Déon, qui fit partie du courant littéraire des "Hussards", est décédé ce mercredi 28 à l'âge de 97 ans, a indiqué la secrétaire perpétuelle de l'Académie française Hélène Carrère d'Encausse.

"Michel Déon nous a quittés. C'est une grande perte pour l'Académie. Il en était la mémoire et la conscience. Michel Déon a eu une très longue vie académique depuis son élection en 1978 au fauteuil de Jean Rostand", a déclaré à l'AFP l'académicienne.

Il est décédé mercredi d'une embolie pulmonaire, en Irlande, où il résidait, a indiqué de son côté l'éditeur Olivier Frébourg, un ami de la famille.

Michel Déon est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, surtout des romans, dont Les Poneys sauvages et Le Taxi mauve, adapté au cinéma avec Philippe Noiret et Charlotte Rampling. Michel Déon était le plus ancien élu de l'Académie après Jean d'Ormesson.

Homme de droite et ancien secrétaire de rédaction à L'Action française de Charles Maurras, il témoignait dans ses livres d'une grâce désenchantée et d'une nostalgie à la fois désinvolte et amère. Son nom était rattaché au mouvement des "Hussards", dont il était le dernier représentant.

"Ils ont apporté la jeunesse de ce qu'on appelait les Hussards. Ils ont apporté un souffle d'imagination et de fantaisie à l'Académie", a souligné Mme Carrère d'Encausse.

Michel Déon a reçu de nombreux prix comme l'Interallié pour Les Poneys sauvages (1970), le grand prix du roman de l'Académie française pour Un Taxi mauve (1973), le grand prix européen de littérature pour albums d'enfants pour Thomas et l'infini (1976), le prix des Maisons de la presse pour Je vous écris d'Italie (1984) ou le prix Giono pour l'ensemble de son œuvre (1996).