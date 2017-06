Il y a 20 ans sortait le premier livre de la série "Harry Potter", "L'Ecole des sorciers"

Le 26 juin 1997 sortait Harry Potter à l'école des sorciers en Angleterre, premier épisode de la saga mondialement connue. L'histoire de ce jeune sorcier, de ses deux amis Ron et Hermione et de leurs aventures deviendra très rapidement un succès planétaire qui sera confirmé avec les six romans suivant ainsi que les huit adaptations cinématographiques.

Aujourd'hui, la série fait partie du top 5 des meilleurs ventes de livres de l'histoire avec, en mai 2015, 450 millions de romans vendus. Harry Potter, traduit en 73 langues différentes, se classe donc derrière la Bible (cinq milliards d'exemplaires ) et le Petit Livre Rouge de Mao Tsé-Toung (900 millions d'exemplaires).

Sur les réseaux sociaux, de très nombreux internautes ont salué cet anniversaire. Toute une génération, et même plus, a été touchée par ces livres. "C'est avec ce livre que j'ai commencé à lire", a confié un twittos, comme des milliers et des milliers de jeunes de son âge. D'autres ont avoué ressentir un"coup de vieux" tandis que certains twitaient pour rendre hommage à ces livres.

Les fans compte Twitter montrent qu'Harry Potter est plus qu'une simple saga ! C'est un monde où le voyage est éternel #HarryPotter20 — Barty Croupton Jr (@BCrouptonOff) 26 juin 2017

Pour l'occasion, un émoji lunettes temporaire a été créé. Les fans, appelés Potterhead, s'amusent à mettre ses lunettes caractéristiques de leur héros dans chacun de leurs tweets. Facebook aussi a décidé de fêté l'événement, et un "tour de magie" apparait lorsque le nom du jeune sorcier est écrit dans un statut.

Sur le site Pottermore, tenu par l'auteur J.K. Rowling et dédié au sorcier, un article s'intéresse au début de cette histoire: "Et si Harry, Ron et Hermione n'étaient pas devenus amis dans L'Ecole des sorciers?". Le choix du Choixpeau, qui détermine la maison dans lequel les jeunes sont envoyés, aurait pu être différent et l'histoire s'en serait retrouvée complètement transformée. Comme chaque jour, l'auteur permet à ses fans d'explorer certaines hypothèses quant à l'histoire du sorcier orphelin.