13 reasons why: Netflix annonce la saison 3 et la mort d'un personnage (vidéo)

Le mois d'août est chargé pour les amateurs de séries Netflix: Les demoiselles du téléphone et Mindhunter reviennent pour une nouvelle saison. La plateforme de streaming a annoncé ce jeudi 1er aout le retour d'une autre série: la saison 3 de 13 reasons why sera mise en ligne le 23 août.

En même temps que la date de diffusion, Netflix a révélé la première bande-annonce qui pose l'intrigue des nouveaux épisodes: un personnage central des deux premières saisons va mourir.

Attention spoilers. Si vous ne voulez pas savoir qui va être tué, arrêtez votre lecture ici et ne regardez pas la vidéo.

Jusqu'à présent, la série expliquait les raisons qui ont poussé Hannah Baker à se suicider, et montraient comment ses amis géraient sa disparition. La saison 3 concernera le meurtre de son violeur: Bryce Walker.

Clay, l'un des amis les plus chers d'Hannah, qui était d'ailleurs amoureux de la jeune fille et qui a tout fait pour comprendre ce qui s'était passé, sera vraisemblablement le suspect principal.

A noter que l'intrigue de la saison 3 se déroulera huit mois après la fin de la saison 2, et donc après que Clay ait empêché Tyler de commettre une fusillade au bal du lycée.

En plus de la date de la saison 3, Netflix a aussi confirmé que 13 reasons why aura une saison 4. Mais ce sera la dernière, et elle sera centrée sur la remise des diplômes et la fin de l'époque lycée.