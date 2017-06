"A l'état sauvage": Shy'm dévoile une première photo de son périple avec Mike Horn

Après Laure Manaudou, Mickael Youn, Matt Pokora et plus récemment Christophe Dechavanne, c'est au tour de la chanteuse Shy'm de participer à l'émission A l'état sauvage sur M6. La star avait déjà annoncé sa participation jeudi 15 sur son compte Twitter.

Le concept est le suivant: l'aventurier Mike Horn amène une célébrité dans une région du monde avec un simple kit de survie. A l'heure actuelle, la région du monde dans laquelle va devoir survivre Shym n'a pas encore été communiquée. Mais nul doute que la chanteuse très sportive va adorer l'expérience.

La jeune femme a fait savoir son impatience à ses fans en publiant samedi 17 sur son compte Twitter une photo de son sac à dos. Elle à ajouté en légende: "Fin prête!! Mike Horn j'arrive" avec les hashtags #sacbeaucouptroplourd et #jefaispaslamaligne. Un cliché qui a été liké plus de 1.000 fois et retweeté 300 fois. Les internautes ont évidement envoyé des messages de soutiens à l'ex-jury de Danse avec les stars.

La future présentatrice de Nouvelle Star ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, elle a posté une photo d'une femme courant à côté d'un guépard dans la savane. En légende, la chanteuse a ajouté le hashtag mood ("état d'esprit" en français") avec deux smileys.

L'aventurier Mike Horn lui a alors répondu par tweet interposé: "Shy'm prête ou pas! Ton heure est venue. Seule la vérité restera". Un tweet qui a donné encore plus la "rage" à la jeune chanteuse. Elle lui a répondu en anglais, expliquant qu'elle "sentait déjà la douleur mais qu'elle avait hâte de le rejoindre".

I can feel the pain already but I can't wait to join you !!! https://t.co/YhWutn1PNT

— Shy'm (@shymofficiel) 20 juin 2017