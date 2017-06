"A l'état sauvage": Shy'm se justifie après la publication d'une photo choc

En voyage au Népal pour le tournage de l'émission A l'état sauvage, Shy'm n'a pas manqué de faire partager à ses fans ses découvertes. Mais l'une de ses photos, postées sur les réseaux sociaux, n'a visiblement pas plu à ses followers, celle d'un animal en train de se faire dépecer à Kagbeni, un petit village de moins de 1.000 habitants dans le district népalais de Mustang. Sans grande surprise, les réactions ont rapidement fusé: certains se sont dit choqués par cette publication, d'autres en revanche ont tenu à relativiser, expliquant qu'il s'agissait d'un aspect de la culture du pays.

Une publication partagée par Instashym (@instashym) le 20 Juin 2017 à 0h57 PDT

Face à ce flot de commentaires, la chanteuse de 31 ans a souhaité réagir, répondant à ses détracteurs. "Partir en voyage, c'est découvrir d'autres cultures, modes de vie, s'ouvrir à l'autre et au monde, sans jugement, sans procès ni a priori", a rappelé la jeune femme dans une série de tweets. Et d'ajouter: "S'ouvrir l'esprit, le modeler, l'aiguiser et rapporter avec soi un bout de l'autre. Alors oui, de nos canapés, de nos éducations différentes et paradigmes divergents, certaines rencontres sur la route qu'on se choisit sont surprenantes, parfois renversantes, mais toutes enrichissantes. Toujours".

Celle qui présentera la prochaine saison de la Nouvelle Star sur M6 a ensuite expliqué qu'elle comptait profiter au mieux de cette expérience et ce, malgré les critiques. "Ma route à moi m'a apprise et amenée à être curieuse. Toujours fascinée par ces multitudes possi­bi­li­tés d'être, d'exis­ter. Mais sans avoir peur et sans jamais juger. Qui suis-je pour le faire. Le chemin vers la tolérance commence ici", a expliqué la compagne du tennisman Benoît Paire.

Et de conclure: "Je continue le mien dans les profondes montagnes, sans cordon. Hâte de découvrir plus, d'apprendre… en essayant d'en apprécier chaque instant, chaque souffrance, chaque souffle. Et de revenir vous raconter. LOVE YOU".