"A l'état sauvage": Shy'm poste une photo d'un animal dépecé, ses fans choqués

Elle est à l'autre bout du monde, au Népal. Après Laure Manaudou, Mickael Youn, Matt Pokora et plus récemment Christophe Dechavanne, c'est au tour de la chanteuse Shy'm de partir à l'aventure en compagnie de Mike Horn. Mais avant de commencer le tournage et donc de laisser portables et autres accessoires au placard, l'interprète de Femme de couleur a partagé avec ses fans quelques photos sur les réseaux sociaux.

Mais l'une d'elle n'a visiblement pas été appréciée par ses followers: celle d'un animal en train de se faire dépecer à Kagbeni, un petit village de moins de 1.000 habitants dans le district népalais de Mustang. En légende, la chanteuse a tout simplement décrit une scène de "Boucherie!!". Suite à quoi, les internautes se sont rapidement emparés de leur clavier pour faire part de leur réaction. Et alors que certains se sont dit choqués, d'autres en revanche ont tenu à relativiser, expliquant qu'il s'agissait d'un aspect de la culture du pays.

Quelques jours plus tôt, la chanteuse avait fait part à ses fans de son impatience en publiant samedi 17 une photo de son sac à dos sur son compte Twitter. "Fin prête!! Mike Horn j'arrive", avait-t-elle ainsi écrit avec les hashtags #sacbeaucouptroplourd et #jefaispaslamaligne. Le lendemain, la jeune femme avait récidivé en postant une nouvelle photo, celle d'une femme courant à côté d'un guépard dans la savane. En légende, la chanteuse avait inscrit le hashtag mood ("état d'esprit" en français") avec deux smileys.

Et face à ses nombreuses publications, l'aventurier Mike Horn avait alors tenu à lui répondre par tweet interposé: "Shy'm prête ou pas! Ton heure est venue. Seule la vérité restera"… le ton est donné.