Accusations de plagiat: Rémi Gaillard pousse un gros coup de gueule et s'en prend aux médias (vidéo)

Rémi Gaillard fait face à une vive polémique après avoir été accusé de plagiat par la chaîne YouTube CopyComic. Il y a quelques jours, elle avait révélé de très nombreuses similitudes entre les sketchs de l'humoriste et ceux du comique britannique Dom Joly.

Mais face aux nombreuses critiques dont il a fait l'objet, l'humoriste de 42 ans s'est emparé de sa caméra afin de faire part de sa colère. Via une longue vidéo postée sur YouTube, il a tenu à se justifier poussant au passage un gros coup de gueule contre les médias.

"J’aimerai faire une mise au point avec vous, et vous expliqué pourquoi je vous emm**", a-t-il déclaré avant de montrer aux internautes un montage dans lequel ils peuvent visionner des sketchs provenant d'autres pays, montrant qu'il avait lui-même été plagié à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. "Moi-même, je me fais pomper mes idées dans le monde entier, depuis toujours. Alors c'est peut-être des coïncidences et c'est d'ailleurs pour ça que je ferme ma gue****. J'ai jamais chialé et j'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux", a-t-il déploré précisant qu'il y avait "des choses plus importantes dans la vie que tout ça".

Il a également tenu à dire, qu'en épluchant le travail de Dom Joly, il avait remarqué de nombreuses similitudes avec des sketchs de Buster Keaton (un comique américain décédé en 1966). "Moi aussi j'aime beaucoup Buster Keaton, on a rien inventé", a-t-il rappelé. Avant de s'en prendre à Jean-Yves Lafesse, qui l'avait critiqué dans Touche pas à mon poste, mais aussi à un certain "Youtubeur qui fait des caméras cachées dans sa chambre" mais dont il ne se rappelle plus le nom. Seule caractéristique: il porte des "lunettes".

Enfin, le spécialiste des caméras cachées, qui a toujours été très engagé dans la cause animale, a tenu à dire un petit mot sur le sujet, taclant une nouvelle fois les médias. "Cela n’intéresse pas la presse, mais on va créer des espaces de liberté pour les animaux abandonnés", a-t-il conclu, montrant aux internautes des images de son festival de musique Anymal dont la première édition a eu lieu cette année du 17 au 19 novembre 2017. Tous les bénéfices ont été reversés à son association engagée dans la protection des animaux.