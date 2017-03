L'actrice Mischa Barton ("Newport Beach"): sa sex-tape révélée (VIDEO)

La poisse ne cesse décidément de poursuivre l'actrice britannique Mischa Barton. La jeune femme de 31 ans, devenue célèbre pour son rôle de Marissa Cooper dans la série américaine Newport Beach, subit depuis plusieurs jours un chantage à la sex-tape de la part d'une ancienne relation, qui a filmé une vidéo à caractère sexuel à son insu, et qui cherche aujourd'hui à se venger. C'est son avocate, Lisa Bloom, qui a révélé l'affaire mardi 14 en publiant un communiqué via ses réseaux sociaux.

Elle y précise que Mischa Barton n'autorise évidemment "pas la diffusion de ces images". Ajoutant aussi qu'aux Etats-Unis la "vengeance pornographique" est sévèrement punie par la loi et est passible de poursuites pénales et civiles, car considérée "comme une agression sexuelle" à part entière.

Mischa Barton n'est pas la seule victime d'un "porno vengeur" qui utilise une vidéo intime pour salir la réputation d'une personne et obtenir une rançon. L'actrice Jennifer Lawrence et la mannequin Kate Upton ont vécu récemment les mêmes déboires.

Mais pour Mischa Barton, l'affaire est d'autant plus gênante qu'elle l'enfonce un peu plus dans une spirale infernale qui ne la quitte pas depuis plusieurs semaines. Fin janvier, la jeune femme a vécu une soirée infernale. Alors qu'elle fêtait ses 31 ans, elle a été droguée au GHB (la drogue du violeur) et filmée par ses voisins sur sa terrasse en plein délire appelant à l'aide et tenant des propos incohérents. Le site d'informations people TMZ s'était d'ailleurs procuré les images. Terrorisée, elle avait décidé de déménager pour changer d'air et avait choisi de s'installer dans le quartier ouest d'Hollywood. Mais son installation ne s'est pas passée aussi sereinement qu'elle le souhaitait. En voulant conduire son camion de déménagement, elle avait perdu le contrôle du véhicule et foncé dans son nouvel immeuble…

(Voir ci-dessous la vidéo de Mischa Barton publiée par TMZ où elle tient des propos incohérents après avoir été droguée le jour de ses 31 ans)