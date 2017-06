Adil Rami, Julian Assange et les autres… la folle vie amoureuse de la sulfureuse Pamela Anderson

Sa vie amoureuse est aussi instable que la faille de San Andreas. Et donne parfois lieu à de sacrées surprises. Alors qu'on la pensait en couple depuis plusieurs mois avec le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, la plantureuse Pamela Anderson s'est récemment affichée au bras d'un footballeur français: le défenseur central du FC Séville et de l'équipe de France Adil Rami. Qui se serait donc séparé il y a peu de temps de Sidonie Biémont, la mère de ses jumeaux Zayn et Madi. Cette idylle inattendue entre l'ancienne actrice d'Alerte à Malibu de 49 ans et le footballeur de 31 ans a été révélée jeudi 22 par Voici.

Aucun des deux tourtereaux, pris en flagrant délit de bisou lors d'un voyage en amoureux à Monaco le week-end dernier, n'a confirmé cette histoire. L'amourette reste donc à l'état de rumeur même si certaines photos publiées dans le magazine Voici ce vendredi 23 sont sans équivoque.

Depuis le début des années 90, où elle a intégré le casting d'Alerte à Malibu et a commencé à être vraiment connue (elle avait aussi été repérée par Playboy pour des photos sexy en 1989), la vie amoureuse de Pamela Anderson a défrayé la chronique.

Parmi ses relations officielles, il y a eu des chanteurs, des acteurs, des sportifs et des mannequins. Mais elle s'est affichée plus facilement avec certains.

Elle a été en couple avec l'acteur américain Scott Baio aux débuts des années 90 avant de tomber dans les bras de David Charvet, rencontré sur Alerte à Malibu, en 1993. Elle a ensuite vécu des idylles très mouvementées avec le chanteur Bret Michaels et le batteur Tommy Lee, avec lesquels elle a tourné des sextapes, initiiant ce genre très particulier.. Elle a eu deux enfants avec Tommy Lee.

Jeune trentenaire, elle a entretenu une brève relation avec le surfer Kelly Slater avant de choisir de se poser avec le chanteur Kid Rock, qu'elle a épousé. Avant de divorcer quelques mois après. En 2007, un autre homme a réussi à lui passer la bague au doigt: le producteur Rick Salomon. Mais leur histoire a été tumultueuse et en 2015, après plusieurs séparations, le couple a définitivement divorcé.

Depuis, Pamela Anderson a jeté son dévolu sur des hommes plus jeunes qu'elle. Elle aurait par exemple flirté avec Julian Perretta, chanteur britannique de 28 ans. Elle a surpris tout le monde en avril dernier en assurant être en couple avec Julian Assange. Et encore plus en se lovant dans les bras d'Adil Rami. La future quinquagénaire (elle aura 50 ans le 1er juillet prochain) s'amuserait-elle à faire tourner la tête des hommes et des médias people? A qui le tour?