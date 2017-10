Affaire Weinstein: Emily Ratajkowski dénonce à son tour le harcèlement sexuel (photo)

Emily Ratajkowski est surtout connue pour deux choses. Ses courbes affolantes qu'elle n'hésite pas à montrer dans des photos très sexy, et son engagement féministe pour que les femmes n'aient pas à subir insultes ou pire dès lors qu'elles affichent leur corps ou leur féminité.

Elle n'a donc pas pu rester muette face à l'affaire Harvey Weinstein, producteur hollywoodien contre qui les plaintes pour harcèlement, agression sexuelle et viol pleuvent depuis jeudi 6 et une enquête du New York Times. Le mannequin a donc choisi de dénoncer ce jeudi 12 ces pratiques, l'omerta qui semble les avoir entourées et ceux qui minimisent les faits en les présentant comme des petits dérapages "de garçon" ou jugent parfois les filles "aguicheuses" en partie responsables.

Pour cela Emily Ratajkowski a pris la plume et publié une photo... de broderie. Celle d'un compte Instagram baptisé "badasscrossstitch" (brodeuse dure à cuire) spécialisé dans les broderie à messages musclées.

La photo publiée par la star détourne l'expression "boys will be boys" (les garçons seront toujours des garçons), signifiant qu'il faudrait leur pardonner leurs petites excentricités commises sur fond de testostérone. Mais la phrase devient là "les garçons seront toujours tenus responsables de leurs foutus actes".

En légende Emily Ratajkowski a écrit: "cette culture des abus et de harcèlement doit cesser maintenant. Je pleure pour ces dizaines de femmes qui se sont senties coupables, embarrassées ou honteuses pour une expérience dont elle n'étaient pas responsable", félicitant celles qui ont brisé la loi du silence.

Et de conclure: "Jeunes filles du monde, portez ce que vous voulez, poursuivez les buts que vous voulez, vivez selon vos propres règles. Ne laissez jamais personne vous faire sentir coupables pour cela. Vous n'avez pas à vous excuser ou vous adapter. C'est leur problème, pas le vôtre".