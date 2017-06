Alexis Ren: blonde, toute nue, et toujours ultra-sexy sur Instagram

Alexis Ren a une nouvelle fois enflammé Instagram avec une photo postée sur son compte mardi 6 au soir. Le mannequin, très actif sur les réseaux sociaux, y dévoile sa nouvelle couleur de cheveux. Châtain jusque là, la belle arbore désormais une teinte blonde.

Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 6 Juin 2017 à 12h08 PDT

Mais ce ne sont probablement pas uniquement les cheveux de la jeune femme de 20 ans qui ont dû séduire ses fans, qui étaient déjà près de 700.000 à avoir "liké" la photo une demi-journée à peine après sa publication.

La jeune femme y pose en effet entièrement nue, allongée sur un lit, laissant deviner la courbe de ses fesses et sa poitrine, mais toujours en prenant soin de ne pas choquer la politique d'Instagram. Une pose qui n 'est pas sans rappeler une précédente photo d'elle postée fin avril. Cette couleur est du "déjà vu" précise-t-elle. Elle la portait déjà en juin dernier, avant de faire un détoure par le brun à l'automne.

Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 2 Juin 2016 à 9h39 PDT

Il faut dire qu'Alexis Ren est assez exercée à l'usage du réseau social qui l'a fait connaître. Ses yeux de biche, sa taille de guêpe, ses formes généreuses et sa tendance à les montrer ont également bien aidé. Et elle cumule désormais près de 10 millions de followers qui sont des centaines de milliers à "liker" ses publications régulières et des millions à visionner les courtes vidéos dans lesquelles elle se montre en tenues légères.

Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 15 Oct. 2016 à 13h13 PDT

Des chiffres et une aisance à dévoiler son corps qui font que son compte Instagram est considéré comme l'un des plus "hot" du moment, et qu'elle est régulièrement comparée à la nouvelle Emily Ratajkowski, autre bombe très active sur le réseau social et qui n'a pas non plus de problème avec son corps de rêve.