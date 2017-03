Alizée: sa fille de 12 ans lui ressemble comme deux gouttes d'eau (PHOTO)

On ne sait plus qui est qui. Sur son compte Instagram, Alizée a posté dimanche 26 une photo de sa fille de 12 ans, fruit de son amour avec Jérémy Chatelain. Et à la plus grande surprise de ses fans, elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Bien que le cliché ait été pris de dos, la ressemblance est troublante. Elles ont toutes les deux la même coupe, la même carrure et presque le même style.

Moi ? Non ma fille #tropgrande #mygirl #love Une publication partagée par Alizée Lyonnet (@alizeeofficiel) le 26 Mars 2017 à 10h27 PDT

"Moi? Non, ma fille", a commenté Alizée en légende de la photographie qui a été likée plus de 17.000 fois depuis sa mise en ligne. Agée de 32 ans, la chanteuse, désormais mariée à Grégoire Lyonnet, a ajouté les hashtags #TropGrande, #MyGirl et #Love. Pour les internautes les plus curieux, sa fille, prénommée Annily, a elle aussi un compte Instagram. Elle y poste des photos d'animaux, de paysages mais jamais aucune photo d'elle. L'adolescente semble ainsi suivre les consignes de sa maman.

Pour rappel, elle avait affirmé en 2015 sur le plateau des Maternelles qu'elle ne souhaitait pas montrer sa fille aux yeux de tous: "elle n'a pas choisi d'être la fille de quelqu'un de connu. Jusqu'à ses 18 ans, je ne la montrerai pas, et après cela, ce sera son choix", avait-elle ainsi indiqué.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, Alizée souhaite avoir un autre enfant. C'est ce qu'elle avait affirmé lors d'un entretien accordé à Gala en novembre 2016. "C’est la prochaine étape après le mariage. Il faut juste que l’on trouve le bon moment", avait-elle affirmé. Et d'ajouter:

"J’ai aussi hâte parce que je n’avais que vingt ans lorsque ma fille est née. J’ai trente-deux ans, et je vais vivre cette événe­ment très diffé­rem­ment".

Un désir partagé par son compagnon, Grégoire Lyonnet: Je voulais abso­lu­ment avoir un garçon avant de connaître Annily, la fille d’Ali­zée. Elle est telle­ment agréable, douce, calme… Et très affec­tueuse avec moi qui ne suis que son beau-père. Alors, garçon ou fille, peu importe!".