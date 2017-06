Amber Rose montre sur Instagram une photo de ses parties intimes pour promouvoir sa "marche des salopes" (photo + vidéo)

Les internautes se demandent encore ce qui a pris à Amber Rose. La personnalité qui enflamme occasionnellement la toile par ses photos dénudées a visiblement franchi la limite. Sur son compte Instagram, elle a en effet publié dans la nuit de vendredi 9 au samedi 10 une photo d'elle montrant ni plus ni moins que ses parties intimes

Amber Rose apparaît en effet allongée lascivement dans un escalier, le corps huilé et le manteau de fourrure sur les épaules, avec un haut de bikini… mais sans le bas. La photo a immédiatement fait s'embraser les réseaux sociaux et Instagram a rapidement rendu le message inaccessible. Mais elle a déjà largement fuité sur d'autres plateformes et reste aisément visible.

AMBER ROSE EXHIBE SON MINOU SUR LES RÉSEAUX ET SE FAIT SIGNALER ! https://t.co/d31cHAHfAp pic.twitter.com/Z3M5DTY6W6 — Oklm.com (@Oklmofficial) 10 juin 2017

Note: la censure appliquée sur ce cliché a été rajoutée a posteriori

Aussi étonnant (et maladroit) que cela puisse paraître, la publication de la photo par Amber Rose était un acte réfléchi et répondant à une démarche militante. En effet, la figure médiatique américaine voulait promouvoir par ce cliché audacieux son prochain événement. Celle qui se définit comme une "néoféministe" organise un "Slut walk" ("marche des salopes" en version française) à Los Angeles, soit une marche visant à dénoncer le harcèlement sexuel dont les femmes sont victimes.

Pour répondre à la suppression sur Instagram de sa photo mi-érotique, mi-artistique, Amber Rose a joué la carte de la malice en publiant une vidéo, beaucoup plus sage, la montrant visiblement satisfaite.

Pour comprendre la raison de cette sérénité, il suffit de regarder le commentaire d'Amber Rose expliquant sa vidéo: "Quand Instagram supprime ton post féministe, mais que tu n’en à rien à faire parce que tout le monde l’a déjà vu". Vu la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux ont relayé le cliché, on ne peut que lui donner raison.