"L'amour est dans le pré": couples, bébés, scandales judiciaires, suicide… les 11 saisons mouvementées (vidéo)

Ils sont 14, ont entre 27 et 60 ans, et ils cherchent l'amour. M6 et Karine Le Marchand vont les aider à faire de leur vie privée une réussite. C'est ce lundi 19 au soir, à partir de 21h, qu'est diffusé le premier épisode de la 12e saison de L'Amour est dans le pré. Les portraits des agriculteurs et agricultrices participant à l'émission avaient été diffusées en janvier, c'est désormais l'heure de l'ouverture des lettres.

Ce soir, vous avez RDV avec nos agriculteurs et @KarineLMOff pour la nouvelle saison de #ADP ! RT si vous avez hâte ! pic.twitter.com/9xZfTjCQxW — M6 (@M6) 19 juin 2017

Ce lundi est aussi l'occasion de faire un bilan des 11 saisons passées, riches en événements, souvent heureux mais malheureusement parfois dramatiques.

Ainsi, depuis le début des rencontres dans le pré, 124 agriculteurs ont été placés sous la lumière des projecteurs et l'amour a souvent triomphé. En effet, 74 couples se sont formés pendant l'émission. Certains même après que les caméras aient quitté les exploitations agricoles. Il y a bien entendu eu des ruptures depuis mais aussi des mariages: 17 candidats se sont en effet unis pour le meilleur et pour le pire.

De ces relations amoureuses, 47 petits bébés ont vu le jour. Les téléspectateurs ont été marqués par l'histoire de Thierry et Annie, qui se sont mariés en 2012, et qui ont aussi eu une petite fille. Pierre et Frédérique, connus dans la saison 7, avaient, eux, un petit garçon en 2013 avant de se marier en 2014.

Mais dernièrement, c'est un autre couple qui a refait parler de lui: François et Marie-Line. La jeune femme avait emménagé chez l'agriculteur en 2014. Ils avaient donné naissance à un petit garçon, prénommé Marceau, venu au monde le 21 juillet 2015. Mais elle a tout plaqué et est partie avec leur fils quelques jours après son baptême en 2016.

D'autres événements plus tristes ont marqué l'après émission. Jean-Claude, agriculteur laitier de Seine-Maritime, a été condamné pour violences à l'encontre de Maud, qu'il avait rencontrée lors de la saison 6.

Nathalie, participante de la saison 8, avait elle été embourbée dans plusieurs affaires judiciaires et a été condamnée à de la prison ferme en février dernier pour dénonciation calomnieuse.

Mais le pire a été vécu par Jean-Pierre, participant de la saison 5, qui s'est donné la mort fin 2016 car il ne supportait plus ses problèmes professionnels.