Amour, gloire et… rupture: la vie de couple incompatible avec la vie de Miss?

Passer de l'ombre à la lumière en une seule soirée n'est pas toujours sans conséquence pour la vie privée. Et les Miss France en savent quelque chose… Iris Mittenaere (Miss France 2016) en a fait la douloureuse expérience récemment. La Miss Univers 2017 a en effet avoué mardi 6 à Gala qu'elle s'était séparée en mars dernier de son petit ami, Matthieu, avec qui elle était en couple depuis quatre ans.

"Nous nous étions rencontrés à la fac à Lille, alors que j'entamais ma deuxième année de chirurgie dentaire. Il a été présent à chacune de mes élections, même à Manille, le 30 janvier, lorsque je suis devenue Miss Univers. C'était une belle histoire d'amour… Qui s'est terminée en douceur" a-t-elle confié au magazine people.

Aujourd'hui, la belle va mieux et est prête à refaire sa vie avec un autre homme. Rien ne l'en empêche puisque la couronne de Miss Univers n'est absolument pas un obstacle à cela. Au contraire de celle de Miss France, qui interdit aux jeunes femmes qui la portent d'avoir officiellement un petit ami. Les jeunes femmes peuvent être en couple, mais ne peuvent pas apparaître publiquement avec leur amoureux. "Il y a beaucoup moins de tabou qu'en France. Ca ne pose aucun problème, chaque année les Miss Univers ont un petit ami et le disent" avait expliqué Iris Mittenaere en février sur RTL.

Cette situation imposée par le règlement du concours Miss France n'a pas été facile à vivre pour les dernières lauréates. Avant Iris Mittenaere, Camille Cerf avait aussi réussi à garder son petit ami Maxime pendant toute son année de règne. Elle avait même confié sur Touche Pas à Mon Poste qu'elle songeait au mariage. Mais le retour à la vie normale avait eu raison de son couple. Début 2016, elle s'était en effet dite célibataire. Avant de retrouver l'amour quelques semaines plus tard.

Des histoires qui doivent influencer le choix de la Miss France actuelle, Alicia Aylies, qui a choisi de rester extrêmement discrète sur sa vie privée et amoureuse. Mais qu'elle se rassure, garder son petit copain quand on est Miss France, c'est possible. En tout cas, Flora Coquerel (élue en 2014) y est parvenue. Même si elle a concédé dans Gala en novembre 2016 que ça n'avait pas été facile. "Tout dépend du caractère des deux personnes, comme dans tous les couples. C'est vrai qu'il est difficile de voir sa moitié parcourir le monde, faire des rencontres, côtoyer le milieu de la télé et du jour au lendemain avoir accès aux événements les plus prestigieux. C'est très soudain et si on n'y est pas préparé cela peut être très difficile à vivre. Le quotidien est chamboulé. Beaucoup de Miss France ont vu leur relation prendre fin au cours de leur année, mais ce n'est pas une généralité". L'espoir est donc permis.