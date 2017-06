Anatomie féminine: un petit film pour tout savoir sur le clitoris (vidéo)

Encore aujourd'hui, l'anatomie féminine est trop souvent oubliée. Alors pour lever les zones d'ombre et dire stop aux idées reçues, la Québécoise Lori Malépart-Traversy a réalisé un court-métrage très sympathique inspiré de La fabuleuse histoire du clitoris du sexologue français Jean-Claude Piquard. Primé à de nombreuses reprises, il explique tout d'abord le rôle et le fonctionnement de cet organe, "le seul du corps humain qui sert uniquement au plaisir".

Puis, après avoir expliqué la différence entre un pénis et un clitoris, l'animation retrace également l'histoire de sa découverte par la médecine. Ainsi, comme l'explique Lori Malépart-Traversy, le clitoris a été plusieurs fois découvert par des hommes. Et même si on le connaissait depuis l'Antiquité, c'est seulement en 1559 que le chirurgien italien Realdo Colombo l'identifia officiellement.

Dans ce petit film de trois minutes, réalisé à l'école de cinéma de l'université Concordia de Montréal, on apprend également que Sigmund Freud était l'ennemi du clitoris, qu’il jugeait tout simplement inutile. Il a d'ailleurs estimé que le plaisir féminin ne devait se faire que par la pénétration.

"Dans mon film, l’idée était d’apprendre aux autres ce que j’avais appris moi-même parce que les cours de sexualité à l’école au Québec ne sont pas très élaborés. Ils sont mêlés au cours de biologie. On aborde les maladies transmises sexuellement, la contraception mais jamais le plaisir, l’orgasme ou encore: comment on fait l’amour de manière consentante et amusante", a notamment expliqué la réalisatrice au site Le Matin.

Mais l'éduction semble actuellement prendre un nouveau tournant. Pour rappel, Pour la première fois à partir de la rentrée 2017-2018, les collégiens français pourront avoir un manuel de SVT décrivant avec précision, et sans erreur, le clitoris. Entre ignorance et tabous, l'organe du plaisir sexuel féminin était jusqu'à présent mal enseigné aux adolescents.