L'ancien animateur de TF1 Laurent Fontaine va conseiller l'équipe d'Emmanuel Macron

Ce n'est pas un inconnu du grand public qui vient prêter main forte aux troupes d'Emmanuel Macron. L'ancien animateur de TF1 Laurent Fontaine viendra en effet conseiller les troupes de campagne d'En Marche!. Il fera du "media training", soit du coaching pour expliquer la manière de se comporter face à une caméra. Laurent Fontaine ne conseillera pas directement Emmanuel Macron –déjà assez à l'aise dans cet exercice– mais ceux de ses proches appelés à s'exprimer régulièrement à la télévision à mesure que la campagne avancera, et qui n'ont pas l'habitude de se montrer sous leur meilleur jour.

Pour ceux dont la mémoire flanche, Laurent Fontaine était l'un des animateurs les plus en vue de la principale chaîne du paysage audiovisuel français, dans le cadre du duo "Bataille et Fontaine" qu'il formait avec Pascal Bataille pour présenter l'émission Y'a que la vérité qui compte. Et pour ceux qui confondent les deux, Laurent Fontaine était le plus petit des deux.

Le programme, diffusé de 2002 à 2006, parfois décrié lors de son apogée, montrait une personne devant faire une déclaration importante à un invité (qui ignorait la raison de sa venue) derrière un rideau. Au menu, le plus souvent, des aveux gênants, des histoires intimes dévoilées sur le plateau, et une émission qui finira d'ailleurs par une agression sexuelle entre conjoints à l'issue de la diffusion.

Laurent Fontaine n'est pas seulement un (ancien) animateur populaire, il a aussi une vraie expérience politique justifiant sans doute de cette nomination de prime abord. Il a été attaché parlementaire dans les années 1980, puis est devenu responsable du service de presse au ministère des Postes et Télécommunications. En 2015, il était déjà conseillé de Xavier Bertrand pours les régionales lors de sa délicate campagne qui l'opposait, au deuxième tour, au Front national.