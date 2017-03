Sans soutien-gorge lors d'une rencontre avec un archevêque, Angelina Jolie choque les internautes (PHOTOS)

Sa tenue sans soutien-gorge a été jugée trop osée par les internautes: Angelina Jolie est la cible de nombreuses critiques.

L'actrice s'était rendue à Londres le 16 mars dernier pour notamment y rencontrer l'archevêque de Caterbury. Avec lui, elle a évoqué la crise des réfugiés du Soudan du sud et de la prévention contre les violences sexuelles.

En effet, en plus d'être une actrice que l'on ne présente plus, Angelina Jolie est aussi une figure de l'humanitaire mondial et est réputée pour son travail en faveur du haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Pourtant, bien que le sujet abordé soit très sérieux, ce n'est pas ça qui a le plus retenu l'attention des internautes. Lors de la rencontre avec le représentant de l'église anglicane, la tenue de la star a choqué: à travers son pull gris, on pouvait deviner sa poitrine qui n'était visiblement pas cachée par un soutien gorge.

"Dégoutant", "irrespectueux", "grossier" : les critiques à l'encontre de l'actrice ont fusé après la publication des photos de la rencontre sur le réseau social Twitter.

D'autres internautes ont défendu l'actrice: "si la vierge Marie ne portait pas de soutien-gorge, pourquoi critiquer Angelina?" écrit avec malice un utilisateur du réseau social. D'autres fans se sont désolés que la cause pour laquelle elle avait rencontré l'archevêque ait eu moins d'importance que sa tenue vestimentaire.

Angelina Jolie qui ne dispose ni de Twitter ni d'Intagram n'a pas répondu à la polémique.