Anne Sinclair évoque les infidélités de Dominique Strauss-Kahn

A l'occasion de la parution de son nouveau livre, Chronique d'une France blessée (Ed. Gresset), Anne Sinclair a accordé une interview à Vanity Fair, publiée lundi 20.

"Cette histoire va donc me poursuivre jusqu'à ma mort? Mais merde, alors! Est-on vraiment obligé de revenir là-dessus?" s'exclame-t'elle dans les colonnes du magazine. Celle qui a maintenant refait sa vie avec l'historien Pierre Nora n'a que rarement parlé des tumultes qu'elle a vécu avec Dominique Strauss-Kahn.

Concernant les infidélités désormais célèbres de son ex-mari, elle déclare n'avoir jamais été au courant malgré quelques soupçons parfois. "Je vous le dis, je ne savais rien, je suis stupide, naive, sans doute, je ne savais rien, je fais confiance, je ne fliquais rien (...) Oui, sûrement, il y a du déni, de la femme qui ne veut pas voir. Mais quand j'avais des doutes, car j'en ai eu, des doutes, Dominique me donnait toutes les assurances".

Elle a soutenu son mari alors qu'éclate l'affaire du Sofitel en mai 2011 même si elle pensait que l'homme, alors patron du FMI, avait eu "un comportement sot, stupide, incohérent" ou encore "infantile" comme elle le révélera dans l'émission Un jour, un destin sur France 2.

C'est un an après que leur couple éclate avec les révélations autour de l'affaire du Carlton de Lille: infidélités, Dodo la Saumure et autres SMS impudiques sont révélés au grand jour. C'en est trop pour Anne Sinclair qui découvre la double vie de l'homme avec qui elle a partagé la sienne pendant 20 ans: "je me demande parfois si vingt ans de ma vie ont été vingt ans de mensonges".